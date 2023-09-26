Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi Yeni Dönem Başvuruları Başladı

Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi, kadınların mühendislik alanında eşit koşullarda yer almasını sağlamak ve nitelikli kadın mühendis istihdamını artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında öğrencilere burs, sertifika programı, dil eğitimi, mentörlük, staj ve istihdam imkanları sunulmaktadır.

Kadınların mühendislik alanında eşit koşullarda yer almasını sağlamak ve nitelikli kadın mühendis istihdamını artırmak amacıyla, Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı paydaşlığında yürütülen " Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesinde yeni dönem başvuruları başladı.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, kadın temsilinin kısıtlı olduğu STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında kadın istihdamını desteklemek amacıyla 7 yıldır başarılı şekilde yürütülüyor.

URAP 2022-2023 Dünya Alan Sıralaması Araştırması'nı dikkate alan Limak Vakfı, mühendislik alanında Türkiye'den listeye girmiş mühendislik fakültelerinin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, inşaat, endüstri, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinin 1, 2 ve 3. sınıflarında lisans eğitimi alan ya da alacak olan tüm kadın mühendis adaylarını "Türkiye'nin Mühendis Kızları"ndan biri olmaya davet ediyor.

Proje, burs imkanı ile birlikte öğrencilere, mühendislik fakültesindeki eğitimleri boyunca kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programı, online İngilizce dil eğitimi, mentörlük desteği, staj ve istihdam imkanı gibi fırsatları sunuyor.

Ülke sınırlarını aşarak globalleşme yolculuğunun da başlatıldığı projede, "uluslararası bir kız kardeşlik bağının" kurulması için çalışan Limak Vakfı, Kuveyt, Kuzey Makedonya ve Kosova'da başlattığı "Global Engineer Girls" girişimiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.