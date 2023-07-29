Türk Öğrenciler Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ve Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda Madalyalar Kazandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, Uluslararası Kimya Olimpiyatında Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin de 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandığını duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, Uluslararası Kimya Olimpiyatında Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin de 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İsveç'in Lund kentinde 52 ülkeden 189 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 3'üncü Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden; Duru Özer altın, Bergüzar Yürüm gümüş ve Nehir Karatopcu bronz madalya kazandı.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da "En iyi yatırımın geleceğin bilim inanlarına yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle bilime sevdalı gençlerimize her türlü desteği vermekteyiz. Verdiğimiz bu desteklerin uluslararası bilim olimpiyatlarında madalyalar olarak geri dönüşü bizleri hepimizi son derece gururlandırmaktadır" ifadelerini kullandı.