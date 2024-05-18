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TÜGVA İstanbul'dan Ücretsiz Yaz Okulu Projesi

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 24 Haziran - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Yaz Okulu projesi kapsamında, ortaokul öğrencilerine yönelik zengin bir eğitim ve etkinlik programı sunacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje, 384 noktada uygulanacak. Öğrenciler, dini, kültürel ve sportif etkinliklere katılacaklar.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 24 Haziran – 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yaz Okulu projesi kapsamında, ortaokul öğrencilerine yönelik zengin bir eğitim ve etkinlik programı sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak protokol çerçevesinde gerçekleştirilen yaz okulu programı, 384 noktada gerçekleşecek.

Öğrenciler, Yaz Okulu'nda dini, kültürel ve sportif etkinliklere katılacaklar.

Program dahilinde öğrencilere Kuran, ilmihal ve siyer dersleri verilecek. Ayrıca futbol, basketbol, badminton, oryantiring gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra geziler ve satranç gibi eğitici ve eğlenceli etkinlikler de düzenlenecek.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen gençlere ve ailelere seslenerek:

"Yaz Okulu'nun bu sene sekizincisi gerçekleşecek. 7 hafta sürecek olan yaz okulu projesine öğrenciler ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekler. Başvurularımız devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için tugva.org adresini ziyaret edebilirsiniz." dedi.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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