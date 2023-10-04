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TED Samsun Koleji İlkokulu, Hayvanları Koruma Günü'nde Mama Dağıttı

TED Samsun Koleji İlkokulu 4. sınıf öğretmen ve öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sahipsiz hayvanlara mama dağıttı. Yardımsever bir veteriner kliniğinin temin ettiği kuru mamaları Atakum sahiline bırakan öğretmen ve öğrenciler, hayvanlara nasıl davranılacağı ve nasıl yardım edileceği konularında da bilgiler aktardı.