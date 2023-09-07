Taşova'da yeni eğitim öğretim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı

Taşova ilçesinde yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya okul müdürleri katıldı.

Okulların 11 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacağını belirten Tümer, "Tüm okullarımızda öğrencilerimizin iyi şartlarda eğitim öğretim görmeleri için tüm hazırlıklarımızı gözden geçirdik ve detayları tekrar değerlendirdik. Okulların başladığı ilk gün, öğrencilerin masalarında ücretsiz ders kitaplarının her yıl olduğu gibi bu yıl da hazır bulunacaktır, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitime erişimlerini güvenli bir şekilde sağlamak adına gerekli usul ve esaslar görüşüldü. Ayrıca üç okulumuz yapılan kontroller sonucu depreme dayanaklı olmadığı gerekçesi ile boşaltılmış olup başka okullarımıza naklini gerçekleştiriyoruz. Tüm okullarımızda yeni eğitim öğretim yılına sorunsuz ve hazır başlamak için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

Okulların eğitim öğretime hazır hale gelmesi için yapılan planlamaların ve çalışmaların titizlikle yürütülmesinden ve gayretlerinden dolayı tüm eğitim yöneticilerine teşekkür ettiğini belirten Tümer, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.