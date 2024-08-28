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Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor

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İstanbul'da okulların açılmasına sayılı günler kala, okul servis ücretlerindeki artış velileri endişelendiriyor. UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesine uymayan bazı servis şirketleri ve okullar, yüzde 100'e varan zamlar yaptı. Bu durum, kısa mesafelerde bile yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Öyle ki, okula taksiyle gidip gelmek servisten daha uygun hale geldi.

Okulların açılmasına sayılı günler var, veliler servis telaşı içinde. İstanbul'da bazı okullar ve servisler UKOME'nin kararına uymayarak yüzde 100'lük zam yaptı.

TAKSİ BİLE DAHA UCUZ

Durum öyle bir hal aldı ki okula taksiyle gidip gelmek servisten daha uygun hale geldi. Bir servis şirketi 3,8 km'lik mesafe için günlük 330 TL talep ederken aynı mesafe taksiyle gidildiğinde 220 TL tutuyor. Özel hizmet detayı ise duyanları şaşırtıyor.

Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor

Show Haber'e göre bir servis şirketi 3,8 km'lik mesafe için yıllık yaklaşık 60 bin TL'lik ücret talep ediyor. Yani günlüğü 330 TL'ye denk geliyor. Ancak aynı mesafe taksiyle gidildiğinde ise sadece 220 TL tutuyor. Yani şu zamanda taksiler servis ücretlerinden daha uygun hale gelmiş durumda.

Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Öte yandan İstanbul'da kent içi toplu taşıma fiyatlarına zam yapmasının ardından İstanbul okul servis ücretleri 2024 fiyatları da artmış oldu. İstanbul okul servis ücretlerine yüzde 16 zam geldi. 0-1 kilometre arası mesafe ücreti bin 931 lira 40 kuruş oldu. 23-25 kilometre 4 bin 519 TL olarak belirlendi.

Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor

ZAMMA UYMAYAN SERVİSLER VE OKULLAR DA VAR

İHA'nın aktardığına göre, bazı servis şirketleri ve okullar, UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesine uymayarak yüzde 100'e varan zamlar yaptı. Bu durum, özellikle kısa mesafelerde bile yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

İstanbul Ekonomi Zam Eğitim Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (14)

Kamil Akar:

ayarlayın taksi mis gibi 4 çocuk taksicide köşe olur

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Ahmet Akyol:

Öğrenci servislerinde ek olarak görevli hostesler oluyor. Bununla beraber taksi aynı mesafeye bir gidiş için 220 alıyordur. Gidiş dönüş 440 olur.

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Emre null:

ee o serbest piyasa olursa böyle olacak serbest piyasa da Kur da şirketlerin tuccarlarin bankaların halki sömürmek için ortaya çıkardıkları şeytani bir şeydir serbest piyasalarda halk ezilirken tuccarlar sirketler ceplerini doldurur devletimizin buna izin vermesini aklım almiyor bu uçuk fiyatlar avrupada olsa çoktan mudahele edilmişti ama biz de bankalar batmasın sirketler iflas etmesin halk ne yaparsa yapsın modunda devlet malesef

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orhan duz:

Boş iş ne gerek var bunlara mahalenin en yakın okuluna gitsin ne gerek var

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Hasan Turk:

Enflasyon dusuyor her ay hizli sekilde tuikmi vatandasmi yalan.

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Serkan Kaplan:

Bunu duyan taksiciler ne yapacak :)

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HALİS ER:

Ver indirimli İstanbul kartı aylık abonman yap 280 TL'ye gitsin, çok yakınsa elektrikli scooter çare

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Vedat Ceylan:

Algı haberi servisçi hep suçlu Mazottan, sigortadan, sgk, bağkur, vergiler, bakım onarım maliyeti, örneğin servis hostesinin maliyeti 23000 tl... Hiç bundan bahseden yok.. Bir de servisçiyle konuşun bakalım

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Osman Öner:

Yasalar ile kanunlar ile bu kadar oynarsanız

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sade vatandaş:

bizim zamanımızda serviste yoktu biz okula kendimiz gidiyorduk o zaman insanlar çocuklarını mahallelerindeki okula gönderiyordu yollarda hiç araç trafik insan yoktu köy gibiydi desem yalan olmaz şimdi bizim mahallede herhalde bir avrupa ülkesinden çok insan var bizim arka sokakta lise vardı çocukları zamanında oraya kaydettiremedim neymiş efendim orası anadolu lisesiymiş zaten hepsi profösör yetiştire yetiştire bir hal aldı meslek öğretmiyorlar okulları bitiren garson kasiyer kurye oluyor

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