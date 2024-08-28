Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor

Okulların açılmasına sayılı günler var, veliler servis telaşı içinde. İstanbul'da bazı okullar ve servisler UKOME'nin kararına uymayarak yüzde 100'lük zam yaptı.

TAKSİ BİLE DAHA UCUZ

Durum öyle bir hal aldı ki okula taksiyle gidip gelmek servisten daha uygun hale geldi. Bir servis şirketi 3,8 km'lik mesafe için günlük 330 TL talep ederken aynı mesafe taksiyle gidildiğinde 220 TL tutuyor. Özel hizmet detayı ise duyanları şaşırtıyor.

Show Haber'e göre bir servis şirketi 3,8 km'lik mesafe için yıllık yaklaşık 60 bin TL'lik ücret talep ediyor. Yani günlüğü 330 TL'ye denk geliyor. Ancak aynı mesafe taksiyle gidildiğinde ise sadece 220 TL tutuyor. Yani şu zamanda taksiler servis ücretlerinden daha uygun hale gelmiş durumda.

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Öte yandan İstanbul'da kent içi toplu taşıma fiyatlarına zam yapmasının ardından İstanbul okul servis ücretleri 2024 fiyatları da artmış oldu. İstanbul okul servis ücretlerine yüzde 16 zam geldi. 0-1 kilometre arası mesafe ücreti bin 931 lira 40 kuruş oldu. 23-25 kilometre 4 bin 519 TL olarak belirlendi.

ZAMMA UYMAYAN SERVİSLER VE OKULLAR DA VAR

İHA'nın aktardığına göre, bazı servis şirketleri ve okullar, UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesine uymayarak yüzde 100'e varan zamlar yaptı. Bu durum, özellikle kısa mesafelerde bile yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden oldu.