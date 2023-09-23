Samsun'da Gençlere Özel Yetenek Sınavı Hazırlığı Desteği

Samsun'un Alaçam ilçesinde özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere Alaçam Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından destek veriliyor. Beden eğitimi öğretmeni Tevfik Süzük tarafından verilen eğitimlerle gençlerin mesleki hayallerine ulaşmaları hedefleniyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere destek veriliyor.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi desteğiyle Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere beden eğitimi öğretmeni Tevfik Süzük tarafından eğitim veriliyor.

Bu yıl eğitime katılan ve polis meslek yüksekokulu, beden eğitimi ve spor yüksekokulları ve Milli Savunma Üniversitesi hedefiyle çalışan yaklaşık 80 kişiden 30'a yakını, hedefledikleri yeri kazanmayı başardı.

Süzük, gençleri mesleki hayallerine ulaştırmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bu yıl ilçemizden 30'a yakın gencimizi günde iki saat antrenman yaptırarak hayallerine ulaştırmayı başardık. Onlar için spor salonunda özel parkur alanları oluşturarak çalışmalarımız tamamladık. Çalışmalarımız yine devam edecek." dedi.