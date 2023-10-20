Sakarya'da öğrencilerden Filistin'e destek koreografisi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin Filistin için hazırladıkları koreografiyle verdikleri destek duygulandırdı.

Pınarlıbacı İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yapılan saldırılara tepki göstermek ve Filistinlilere destek vermek gayesiyle hazırladıkları koreografi duygulandırdı. Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, Filistin bayrağındaki renklerle Gazze yazıp, 'Uçak geçince korkmasın çocuklar', 'Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur', 'Savaşa hayır, ölüme hayır, kardeşlik olsun yarına dair', 'Yurtta barış, dünyada barış', 'Savaşta zafer kimin olursa olsun sıkılan her kurşun annenin yüreğini vurur' gibi mesajlara yer verdi. Öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları koreografi ve görüntüler izleyenlerin takdirini topladı. - SAKARYA