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Sakarya'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılını koreografiyle kutladı

Pamukova ilçesindeki Fatmahanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında öğretmenlerinin desteğiyle koreografi ve video hazırladı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Türkiye haritası şeklinde dizilerek, 100. yıl koreografisi oluşturdu ve Türk bayrağı açarak marş söyledi.