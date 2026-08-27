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Karabük Üniversitesi Rektörü Spor Salonu İnşaatını Yerinde İnceledi

Karabük Üniversitesi Rektörü Spor Salonu İnşaatını Yerinde İnceledi
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yapımı devam eden spor salonunun inşaat alanında incelemelerde bulundu. Rektör Kırışık, yetkililerden çalışmaların mevcut durumu ve süreç hakkında bilgi alarak, projenin planlanan takvime uygun ilerlemesi konusunda değerlendirmeler yaptı. Üniversitenin öğrencilerin sportif ve sosyal gelişimlerini destekleyen fiziki altyapıyı geliştirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yapımı devam eden spor salonunun inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Karabük Üniversitesinde yapımı sürdürülen spor salonunun inşaat alanını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Rektör Kırışık'a incelemeleri sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Genel Sekreter Lütfü Köm ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

İnşaat alanında gerçekleştirilen inceleme sırasında çalışmaların mevcut durumu ve yürütülen süreç hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör Kırışık, spor salonunun yapım sürecini yerinde değerlendirdi.

İncelemelerde, spor salonunun yapım süreci ve çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Karabük Üniversitesi, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini destekleyen fiziki altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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