Rekabet Kurumu, Özel Okul Ücretlerindeki Fiyat Artışlarını İnceleyecek

Güncelleme:
Rekabet Kurumu, özel okul ücretleri ve yan hizmetlerdeki fiyat artışları ile ilgili 19 özel okul üzerinde inceleme başlattı.

REKABET Kurumu, özel okul ücretlerinde ve özel okullardaki yemek, kitap ve kıyafet gibi yan ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; özel okul ücretlerinde ve özel okullardaki yemek, kitap ve kıyafet gibi yan ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik ön araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda söz konusu okullara yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda aralarında Türkiye genelinde yaygın olan pek çok eğitim kurumunun da bulunduğu 19 özel okul hakkında inceleme yapılacak.

