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Okullar 15 Mayıs Pazartesi Günü Tatil Olacak

Okullar 15 Mayıs Pazartesi Günü Tatil Olacak

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olacağını açıkladı. Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olacağını açıkladı. Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz" dedi.

Mahmut Özer, bugün katıldığı bir televizyon programında, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri nedeniyle okulların 15 Mayıs Pazartesi günü tatil olacağını duyurdu.

Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Eğitim

Milletvekili Mahmut Özer Eğitim Haberler

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