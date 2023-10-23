Öğretmenlerin tepkisinin ardından MEB'den geri adım: Kasım ayındaki seminerler online yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatil dönemine denk gelen 13 ila 17 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmaların okullarda yapılmasına karar vermesi tepkilere neden olmuştu. Seminerin online yapılacağını zanneden öğretmenlerin tatil planı yapıp bilet aldıklarını belirterek mağdur olduklarını söylemesinin ardından MEB'den geri adım geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kasım ayındaki seminerlerin online yapılacağını ancak nisandaki seminerlerin yüz yüze olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin 13 ila 17 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmalarının okullarda yapılmasına karar vermesi tartışma konusu olmuştu. Birçok öğretmen daha önce online olarak yapılan çalışmanın yüz yüze yapılmasına karar verilmesiyle mağduriyet yaşadı. Ara tatil dönemi için plan yaptıklarını belirten ve bilet aldıklarını söyleyen öğretmenlerin tepkisi sonrası bakanlık geri adım attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kasım ayındaki çalışmanın online yapılacağını ancak nisandaki çalışmanın yüz yüze yapılacağını duyurdu.

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Tekin şunları söyledi:

Değerli meslektaşlarım, eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık.

"ERTELENME TALEPLERİ İLE KARŞILAŞTIM"

Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

"SADECE KASIM AYI İÇİN ONLİNE YAPILACAK"

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim.

"NİSANDA KESİNLİKLE YÜZ YÜZE YAPILACAK"

Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun."