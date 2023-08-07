Öğrencilere 10 bin lira burs ödemesi! 8 ay boyunca ATM'den çekebilirsiniz

Üniversite tercihlerinde son döneme girilmesiyle birlikte, öğrenciler maddi destek yollarını da araştırmaya başladı. KYK'nın burs ve kredi desteklerinin yanı sıra devletin diğer kurumları da karşılıksız destek sağlayabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün verdiği eğitim yardımına göre yükseköğrenimde okuyanlar 8 ay boyunca toplam 10 bin lira burs alabiliyor. KYK'dan burs alan öğrenciler VGM bursundan faydalanamıyor.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlanıyor. Ön lisans ya da lisans programındaki öğrenciler ile ortaöğrenimde okuyan öğrencilere burs veriliyor. Herhangi bir geri ödeme şartı olmayan Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna online başvuru yapabiliyorsunuz.

MİKTAR HER YIL DEĞİŞİYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün eğitim yardımları ile ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine destek sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl yükseltilen burs miktarına göre, ortaöğrenimde yardım miktarı aylık 500 lira olmuştu. Yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti. VGM bursları ön lisans veya lisans öğrencilerine 8 ay, diğer öğrencilere 9 ay boyunca ödeniyor. İlk ödeme Ekim ayında yapılıyor.

KYK BURSU ALAN FAYDALANAMIYOR

KYK'dan burs alan öğrenciler VGM bursundan faydalanamıyor. Bu nedenle VGM başvuruları KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılıyor. Ancak öğrenim kredisi alan öğrenciler içi herhangi bir engel bulunmuyor. KYK'dan kredi alan bir öğrenci VGM'den burs almaya hak kazanabilir.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtip evraklarını iletmelidir. Ayrıca Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılması gerekir.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları, kurum tarafından duyurulacak tarihler arasında vgm.gov.tr adresinden yapılabilecek. Başvuruya hak kazanan öğrenciler daha sonra duyurulacak. Hesap açma işlemleri tamamlandıktan sonra, ilk burs ödemesi Ekim ayından ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

YÜZDE 90 ÜZERİ ARTIŞ YAPILMIŞTI

2012 yılından itibaren verilen burs miktarı bu yılın ilk aylarında yükseltilmişti. Ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere verilen yardımda artış yapıldı. 200 lira olan ortaöğrenim yardımı 500 liraya çıkarılmıştı. Yükseköğrenim ile yabancı uyruklu öğrencilere verilen 650 liralık burs ise 1250 liraya yükseltilmişti. Bu yılki burs miktarının artacağı öngörülse de konuyla ilgili yapılmış resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Bu yıl yapılan artışlarla KYK burs miktarı da değişmişti.Lisans ve ön lisans öğrencilerine burs ücreti 1250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL, doktora öğrencilerine ise 3750 TL olarak ödeniyor.