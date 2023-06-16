Novakid ve Borusan Kocabıyık Vakfı İngilizce grup dersleri projesi tamamlandı

İstanbul Avcılar'daki Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu'nda öğrenim gören 361 beşinci sınıf öğrencisi, 5 kişilik grup dersleriyle İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirdi. Bu başarının rüzgarıyla çalışmalarını hızlandıran Novakid, İngilizce eğitimlerini daha fazla öğrenciye ulaştırmak için katılımcı sayısını bine çıkarabileceklerini açıkladı.

"EĞİTİMİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİYİ ERİŞİLEBİLİR KILDIK"

Projeye yönelik Novakid CEO'su Maxim Azarov, "Teknolojinin eğitimi herkes için daha erişilebilir kılmak adına nasıl kullanılabileceğinin harika bir örneği. Bu öğrencilere eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde İngilizce öğrenme fırsatı sunabildiğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.

Novakid İngilizce Öğretmeni Hatice Yılmaz da "Konuşmaktan korkan öğrencilerim kendilerine güvenmeye başladı. Kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Daha önce kağıt üzerinde çok iyi olan ama sınıfta sessiz kalan öğrencilerim, daha aktif olmaya başladı. Derslerde çeviri kullandıklarını ancak bunu giderek azalttıklarını belirttiler" diye konuştu.

Borusan Kocabıyık Vakfı Eğitim ve Mali İşler Direktörü Hakan Akçimen ise "Günümüzde devlet okullarında verilen İngilizce eğitimi, sınıfların kalabalık olması, ders saatlerinin her öğrenci ile birebir ilgilenmek için yetersiz kalması gibi birçok nedenle etkisiz kalabiliyor. Sınavlara odaklı bir anlayış olduğu için de konuşma yetkinliği gözardı edilebiliyor veya kaynak yetersizliğinden geliştirilemeyebiliyor. Çocuklar kağıt üzerinde iyi performans gösterseler de çok basit sorulara bile İngilizce sözlü olarak cevap veremeyebiliyorlar. İngilizce bilmenin ve dili aktif kullanabilmenin öneminin farkında olan Borusan Kocabıyık Vakfı olarak bu döngüyü kırarak okullarından mezun olan öğrencilerin, akademik başarının yanı iyi derecede İngilizce konuşabilmesine destek vermek istedik. Novakid'in seçilmesinde etkili olan faktörler arasında kurumun ikinci dil olarak İngilizce öğretiminde uzmanlığı, vakfın ve okulun hedeflerine göre özel olarak tasarlanmış bir program sunması, ders içeriklerini çocukların gelişimine göre uyarlayarak süreci yakından takip etmesi gibi unsurlar yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Programın bir sonraki aşamasında müfredatı her gruptaki öğrencilerin İngilizce bilgisine göre düzenlemeyi hedefleyen Novakid, eğitimin ilk aşamasının çıktılarını da öğretmen ve velilerle yaptığı anketle değerlendirdi. Velilerden alınan geribildirimlere göre 9 haftalık sürecin sonunda memnuniyet oranı yüzde 94,4'e ulaşırken, yüzde 79,8'i çocuklarının İngilizce konuşma becerilerinde büyük ilerleme gördüklerini belirtti. Öğretmenler de öğrencilerinin dil bilgisi, konuşma ve anlama açısından çok yönlü gelişme kaydettiğini aktardı.