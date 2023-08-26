Meslek liseleri artık baklava ustası yetiştirecek

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle meslek liseleri, artık "baklava ustası" yetiştirebilecek.

Protokole ???????İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım tarafından imza attı. Protokolle sektörün uzun zamandır yaşadığı ara eleman açığının kapatılması hedefleniyor.

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baklavacılığın bir el sanatı olduğuna işaret ederek, çıraklıktan yetişen usta ihtiyacının çok olduğunu söyledi.

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasının ardından hiçbir el mesleğinde kolay kolay çırak bulunamadığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ustalar azaldı, meslekler kaybolmaya yüz tuttu. Baklavacılık sektörü de böyle büyük bir tehlike içine girmişti. Yıllardan beri bizim de milli eğitim müfredatına baklavacılığı sokmakla, meslek liselerinden diplomalı ustaların yetişmesiyle ilgili bir çalışmamız vardı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüzün ciddi desteği ile bunu başardık. Şu an da Milli Eğitim Bakanlığı'na hazırlamış olduğumuz müfredat kabul edildi ve İstanbul'da Anadolu Yakası'nda bir okul, Avrupa Yakası'nda bir okul pilot okul seçildi. Burada meslek lisesine giden öğrenciler, baklavacılığı öğrenebilecek duruma geldi. Baklavacılık artık meslek liselerinde okutulacak ve müfredata da girmiş oldu.

Öğrenciler, artık bu iki okulda baklavacılık dersini görmeye başlayacak ve bu öğrenciler hem okulda okudukları süre içinde işletmelerimizde staj görecek, okulları bittiğinde baklavacı ustası olarak mezun olacak. Bunların hepsine iş garantisi var. Çünkü bizim mesleğimizde kalifiye eleman sıkıntısı had safhadaydı. Bu insanlar, işin eğitimini de aldıkları için baklavacılık mesleğini daha da ileri götürecekler, meslek kalitesinde de önemli iyileşme sağlanacak. Okullu baklavacılar geliyor."

"Okullu öğrenciler bu mesleği çok daha ileri götürecek"

Mehmet Yıldırım, yeni eğitim-öğretim döneminde derslerin başlayacağını aktararak, şu an için İstanbul'da başlayan derslerin büyükşehirler başta olmak üzere süreç içinde Türkiye geneline yaygınlaşacağını söyledi.

Bu protokolün meslekle ilgili ara eleman sıkıntısını gidereceğini bildiren Yıldırım, "Bu çalışmayla aslında sektörün, baklavacılık mesleğinin geleceğini kurtardık. Proje, meslek kalitesine de çok ciddi katkı sunacak. Artık sektörde usta yetişmiyor, sektör bu anlamda çok zor durumdaydı. Okullu öğrenciler, bu mesleği çok daha ileri götürecek. Böylelikle de hem işsizliği azaltmış olacağız hem de diğer el sanatı olan meslekler de bu projeden örnek alıp gireceklerdir. Meslek liseleri asli görevine dönecek. Hem ülkemize hem de sektörümüze çok ciddi katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Antep fıstığı kayıt dışından dolayı yatırım aracı haline döndü"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, iç fıstık fiyatlarında artışa neden olan fıstık stokçularından da sektör olarak şikayetçi olduklarını söyledi. Bu alanda yapılması gereken çalışmalara değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu işin daha da geçmişi var ama biz sektör olarak 15 yıldır uğraşıyoruz. Antep fıstığı kayıt dışı alınıp satılıyor, orada çok ciddi bir kaçak var. Ortalama her sezon fıstık alışverişinde 100 milyar TL civarında bir para dönüyor, 'bunun yüzde 90'ı kayıt dışı' diyebiliriz. Antep fıstığı bundan dolayı bir yatırım aracı haline döndü diyebiliriz. Parası olan sezon başında fıstığı alıp tonlarca depoluyor ve fiyat yükseldiğinde piyasaya sürüp vergisiz paralar kazanıyor. Bunu yapanlar da sektör dışı. Böyle olunca fiyatlar spekülasyona açık oluyor ve istedikleri zaman fiyatları yükseltiyorlar. Geçtiğimiz günlerde fiyat 1.000 TL'ye kadar dayandı. Bizim biraz çabamızla 850 TL'lere düştü. Bu durum sektörü zor durumda bırakıyor, enflasyonda artışa neden oluyor. Yetkililerden bu konuda çalışma bekliyoruz, Antep fıstığının kayıt altına alınmasını istiyoruz. Belgeli hale getirilirse gerçek fiyatlar oluşur. Fiyat olarak beklentimiz normalde 500 TL civarında idi, 1.000 TL'ye dek çıkardılar. Antep fıstığını kayıt altına almakla ilgili bakanlıkların özel çalışma yapması lazım, bunun yapılmasını bekliyoruz. Burada devletin çok ciddi vergi kaybı var. Bu sorunumuzu bakanlıklara da bildirdik."

Yılın bu döneme kadar olan sürecinde sektör satışlarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Sektör bu yılı beklentilerin altında geçirdi. Girdi maliyetlerimizde yaşanan artışlar oldu. Baklavacı, zorunlu tüketim maddesi olmadığı için insanların ilk vazgeçtiği ürünlerden oluyor. Baklavacılar ilk yarıda umduğunu bulamadı. İhracat tarafı kısmen devam ediyor ama orada da artış bekliyorduk. İhracat kendini korusa da artışı yakalayamadı." ifadelerini kullandı.