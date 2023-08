Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde Öğrencilere Karneler Verildi

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nin sona ermesiyle eğitim gören öğrencilere karneleri verildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Akademimizde eğitim gören özel öğrencilerimizin bizdeki yeri bambaşka" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören özel öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte gerçekleştirilen programda, 20 farklı atölyede eğitim gören 206 özel öğrenciye karneleri öğretmenleri tarafından verildi. Özel bireylerin aileleri de etkinliğe katılarak çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Karne töreni sonrasında özel bireyler ve aileleri ile öğretmenler toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

"YÜZLERİNDEKİ TEBESSÜM BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Özel öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Doğan, "Özel bireylerimizin yaptığı her işe, içinde bulundukları her ortama, yüzlerindeki tebessüme ve hayatlarını kolaylaştırmaya her zaman büyük önem veriyoruz. Akademimizdeki özel bireyler bir yıl boyunca birbirinden farklı mesleki atölyelerde eğitim gördü. Eğitimle birlikte birçok etkinlik gerçekleştirilerek sosyalleşme imkanı da buldular. Yaşam Akademimizde, her bir öğrencimizin bireysel potansiyelini ortaya çıkararak onları desteklemeye ve hayata en iyi şekilde hazırlıyoruz. Bir yılın ardından akademimizdeki özel bireylerimize karneleri takdim edildi. Bu karneler, her bir öğrencimizin özgüvenini, azmini ve dayanışma duygusunu yansıtıyor. Karne törenine katılarak evlatlarını yalnız bırakmayan özel bireylerimizin kıymetli ailelerine de teşekkür ediyorum" dedi.