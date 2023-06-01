Manisalı öğrenciler, Yeşilay etkinliğinde buluştu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yeşilay tarafından Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. "Yeşilay Yanımda, Gönüllüler Sahada" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, bağımlılık konusunda bilgi alırken geleneksel sporları tanıma fırsatı buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun da etkinliğe katıldı.