KSBÜ'de öğrencilere siber farkındalık ve narkotik eğitimi verildi

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmet Topluluğu ve Jandarma iş birliğiyle öğrencilere yönelik "Siber Farkındalık ve Narkotik Eğitimi" gerçekleştirildi.

Germiyan Konferans Salonu'nda düzenlenen programın moderatörlüğünü Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sultan Güçlü üstlendi. Eğitimde J. Asb. Kd. Üçvş. NSM Sinan Köksal ve J.Asb.Çvş. Sbr. Resul Bodur konuşmacı olarak yer aldı.

Program kapsamında öğrencilere siber ortamda karşılaşılabilecek riskler, güvenli internet kullanımı, narkotik maddelerle mücadele, korunma yöntemleri ve toplumsal farkındalık konularında bilgi verildi.

Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı program, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının ardından sona erdi.

Sosyal Hizmet Bölümü tarafından, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra toplumsal sorunlara ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesine katkı sağlayan bu tür eğitim ve etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı