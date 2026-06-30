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Kastamonu'da Yaz Spor Okulları başladı

Kastamonu'da Yaz Spor Okulları başladı
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Kastamonu'da düzenlenen Yaz Spor Okulları, 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere 23 farklı branşta spor eğitimi vermek üzere törenle açıldı.

Kastamonu'da düzenlenen Yaz Spor Okulları törenle başladı. Program kapsamında 3-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yaz boyunca 23 farklı branşta spor eğitimi verilecek.

Yaz Spor Okulları, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi, spora yönlendirilmesi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen programda branş tanıtımları gerçekleştirildi. Antrenörler ve sporcular tarafından yapılan gösteriler ise katılımcılardan ilgi gördü. Programda çocuklar farklı spor dallarını yakından tanıma fırsatı bulurken, veliler de açılan kurslar ve eğitim süreci hakkında bilgilendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Efgan Dağlı, sporun çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Dağlı, Yaz Spor Okulları'nın hem sağlıklı nesillerin yetişmesine hem de geleceğin sporcularının keşfedilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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