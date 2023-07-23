Karabük'te KPSS maratonu başladı

Karabük'te Kamu Personel Seçme Sınavı'nın genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Adaylar, kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı. Karabük Üniversitesinde sınava girecek olan binlerce adayların araçlarla kampüs içerisine girilmesine izin verildi. Sınav öncesi polis ekipleri kampüs girişlerinde adaylarda üst araması yaptı.