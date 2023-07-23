Karabük'te KPSS maratonu başladı
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Karabük'te Kamu Personel Seçme Sınavı'nın genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Adaylar, kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı. Karabük Üniversitesinde sınava girecek olan binlerce adayların araçlarla kampüs içerisine girilmesine izin verildi. Sınav öncesi polis ekipleri kampüs girişlerinde adaylarda üst araması yaptı.
Karabük'te KPSS maratonu başladı
KARABÜK - Karabük'te Kamu Personel Seçme Sınavı'nın genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Adaylar, kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.
KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu Karabük'te 10.15 itibariyle başladı.
Karabük Üniversitesinde sınava girecek olan binlerce adayların araçlarla kampüs içerisine girilmesine izin verildi.
Sınav öncesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kampüs girişlerinde adaylarda üst araması yaptı.
Bazı adayların salonlara koşarak son saniyelerde yetiştiği görüldü.