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Kahramanmaraş'ta üniversiteliler Karşıyaka İlköğretim Okulu'nun duvarlarını boyadı

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Kahramanmaraş'ta üniversiteliler Karşıyaka İlköğretim Okulu'nun duvarlarını boyadı
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Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Karşıyaka İlköğretim Okulu'nun duvarlarını boyayıp bahçeye oyun alanları çizdi. Okul yeni görünüme kavuşurken minik öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, gönüllü olarak bir ilkokulun duvarlarını boyayıp bahçesine oyun alanları çizdi.

Kahramanmaraş Yurdu, İstiklal Yurdu ve Avşar Yurdu'nda barınan öğrenciler, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda anlamlı bir çalışmaya imza attı. Gönüllü öğrencilerin katılımıyla okulun dış duvarları çocuk çizimleriyle renklendirilirken, bahçe zeminine ise çocukların keyifle vakit geçirebileceği renkli oyun alanları çizildi.

Birlik, beraberlik ve yardımlaşma bilinciyle gerçekleştirilen etkinlik sayesinde okul yepyeni bir görünüme kavuşurken, minik öğrenciler yapılan sürprizle büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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