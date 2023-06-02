Kadirli'de Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Kadirli ilçesinde, deneme sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen Bilge Çocuk Ödüllü Deneme Sınavı'nda 25 öğrenci başarılı oldu ve törenle ödüllendirildi.