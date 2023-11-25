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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük Binasında Yangın Çıktı

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Eğitim Haberleri
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Sarıyer'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlük binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Kampüs duman altında kaldı.

SARIYER'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlük binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, kampüs dumana altında kaldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, rektörlük binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle kampüs duman altında kaldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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