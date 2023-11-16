İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, Üniversite Dekanlarıyla İşbirliği Toplantısı Yaptı

- İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul'daki birçok üniversitenin eğitim fakültelerinin dekanlarıyla buluştu. Yentür, "Öğretmenlerimizi hem öğrenen, hem öğreten kültürün bir parçası kılmak için İstanbul'daki bütün eğitim fakültesi dekanlarımızla bütün hocalarımızla, eğitim öğretim süreçlerinde iç içe olacağız." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul'daki birçok üniversitenin eğitim fakültelerinin dekanlarıyla Beykoz Sabancı Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Toplantıda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projeleri tanıtıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversitelerin eğitim fakülteleri arasında yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü.

Tanışma ve işbirliği toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "İstanbul'da 3 milyon öğrencimiz var, 175 bin öğretmenimiz var. Eğitim çok önemli, çok dinamik bir süreç. Bu sebeple okullarımızın hem öğrenen, hem de öğreten bir öğrenme odaklı merkez olmasını istiyoruz ve bu sistemin en önemli gücü öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişim süreçlerinin İstanbul'un zengin, kültürel potansiyeli ve zengin akademik yetkinlikleriyle buluşturmak istedik. Okullarımızda üniversiteleri görmek istiyoruz. Aynı zamanda üniversitede öğretmenlerimizi görmek istiyoruz, bu karşılıklı bir etkileşim. Öğretmenlerimizin pratikte yaşamış olduğu sorunları veya kendilerinin geliştirdiği öğretim yöntem tekniklerini, üniversitede hocalarımızla paylaşması, hocalarımızın da tecrübelerini, bilgilerini, birikimlerini okulda, sınıfta, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, okul yöneticilerimizle buluşturması son derece kıymetli. Biz bunu sürekli olarak belli aralıklarla yapmayı planlıyoruz. Öğretmenlerimizi hem öğrenen, hem öğreten kültürün bir parçası kılmak için İstanbul'daki bütün eğitim fakültesi dekanlarımızla, bütün hocalarımızla, eğitim öğretim süreçlerinde iç içe olacağız. Bu güçlü yönümüzü daha nitelikli, daha amaca yönelik hale getireceğiz ve farkındalıklar oluşturacağız" diye konuştu.