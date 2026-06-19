İmam Hatip Okulları Spor Oyunları Turnuvası Heyecanı Başladı

Bu yıl ilk kez düzenlenen İmam Hatip Okulları Spor Oyunları Turnuvası, öğrencilerin yoğun katılımı ve büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Sporun birleştirici gücünü sahaya yansıtan turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.

Turnuvaya katılan okullardan biri olan Diyadin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, organizasyonda yer alarak masa tenisi branşında mücadele etti. Turnuva kapsamında bir araya gelen öğrenciler, hem spor yapmanın hem de diğer okullarla kaynaşmanın keyfini çıkardı. Okul yönetimi, turnuva sonrası sporcularla bir araya gelerek bu ilk deneyimin mutluluğunu paylaştı.

Diyadin Proje AIHL yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada turnuvada yer almaktan büyük keyif aldıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" mesajıyla genç sporcularını kutladı ve başarılarının devamını diledi. Turnuvanın önümüzdeki yıllarda da gelenekselleşerek devam etmesi bekleniyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı