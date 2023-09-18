İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun başlattığı 'Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu' projesine yeni dönem başvuruları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun başlattığı" Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu" projesine yen dönem başvuruları başladı. Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, bin 500 olan Büyüt Hayallerini bursiyer sayımızı değerli destekçilerimizin gösterdiği dayanışmayla 3 bine çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun fikir öncülüğünü yaptığı "Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu" projesi destekçilerin gösterdiği katkılarla büyümeye devam ediyor. Yeni dönem burs başvuları da bugün başladı. Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda bin 500 olan bursiyer sayısının 3 bine çıktığını bildirdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Böylesi anlamlı bir yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, bin 500 olan @buyuthayallerini bursiyer sayımız değerli destekçilerimizin gösterdiği dayanışmayla 3 bine çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yeni dönem başvurularının başladığı Büyüt Hayallerini Eğitim Bursumuza üniversiteli kız öğrencilerin başvurularını bekliyoruz. Bağlantıdan başvuru hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz."