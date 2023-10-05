HKÜ'de 2 bine yakın yeni öğrenci oryantasyon programıyla eğitime başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni öğrencilerine 'hoş geldiniz' dedi

GAZİANTEP - Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2 bin civarında yeni öğrenci gerçekleştirilen oryantasyon programı ile üniversite yolculuğuna ilk adımını attı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerine, hem akademik hem de sosyal olarak zengin içerik yelpazesine sahip "Oryantasyon 2023: Üniversite Hayatına Giriş" dersi düzenledi. Üç bin kişilik oturum kapasitesine sahip Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen oryantasyon programı ile 2 bin civarında yeni öğrenci üniversite yolculuğuna ilk adımını attı.

"Üniversitemizin 15. yılının yeni sıçrama hamlelerimizin kilometre taşı olacağına inanıyorum"

Oryantasyon 2023 - Üniversite Hayatına Giriş programında konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Haluk Kalyoncu, "Sizlerin, 2 veya 4 yıllık, önlisans veya lisans öğrencisi olarak, eğitim hayatınızı, akademik başarının yanında, beşeri ilimlere önem veren, sosyal ve kültürel kazanımların da bulunduğu sanatsal ve spor faaliyet alanlarında da etkin olmanızı arzu ediyoruz. Özellikle kendi yetkinlik alanınızı keşfederek öğrenci topluluklarımızda aktif ve etkin görev alarak faaliyetlerin içerisinde bulunmanızı ve bu faaliyetleri bizzat organize ederek üretkenliğinizi artırmanızı arzu ediyoruz. İstiklal Marşımızın yazarı, ülke sevgisini ve toplum hassasiyetini yüreğinde taşıyan şair Mehmet Akif Ersoy'un 'Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak' şiirinde dediği gibi, 'Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun! Hüsrana rıza verme, çalış, Azmi bırakma!' Azim, irade ve umudun disiplin ve bilim ile birleşmesiyle yarınları bilimin ışığında kuracak olan sizler üniversitemizin ve ailelerinizin onur kaynağı olacaksınız. HKÜ ailemizin büyümesinden gurur duyuyor, Cumhuriyetimizin 100. Yılında üniversitemizin de 15. yılının yeni sıçrama hamlelerimizin kilometre taşı olacağına inanıyorum. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Üniversitenize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

"Üniversiteniz ömrünüz boyunca yanınızda olacak ve sizleri desteklemeye devam edecektir"

Programda konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, "Bugün, geleceğinizi şekillendireceğiniz, zihninizi bilgiyle, kalbinizi sevgi, vefa ve dostlukla dolduracağınız ve ömrünüz boyunca asla unutamayacağınız üniversite yaşamına ilk adımınızı atıyorsunuz. Eğitim hayatınızın bu en önemli aşamasında, sadece bir meslek sahibi olmakla kalmayacak, her alanda bilgi ve kültürünüzü artıracak, ufkunuzu genişleteceksiniz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, bu anlamlı yolculuğunuzda size mihmandarlık etmekten büyük bir heyecan ve gurur duyduğumuzu bilmenizi isteriz" şeklinde konuştu.

Geleceği şekillendiren üniversite yaşamına ilk adım

Yoğun ve kaliteli bilimsel ve sosyal içeriği ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılına yeni öğrencilerin hızlı uyum sağlayabilmesi için düzenlenen ve 3 gün süren oryantasyon programı çerçevesinde Prof. Dr. Abdulkerim Çalışkan "Üniversite Hayatında Farklı Disiplinlerle Entegre Çalışmanın Önemi", Doç. Dr. Muhammed Enes Kala "Hayata ve Eğitime Ahilikle Bakmak", Doç. Dr. Mehmet Dinç "Yeşilay Bağımlılık Bilgilendirme Semineri", Şule Taşkıran Kala "Gençlerin Sorularıyla Dünyaya Bakmak", İnanç Ayar "Öğrenerek Yaşamak" ve Sinan Torum "Kariyer Yolculuğu" konularında seminer verdi. HKÜ ailesinin yeni öğrencileri kampüs turunun yanı sıra üniversitenin sosyal, kültürel ve akademik yaşamına dair tanıtımların yer aldığı etkinliklerle üniversite hayatıyla tanıştı.