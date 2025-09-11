GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtları yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz. 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.

'KAYITLAR İÇİN SON GÜN 13 EYLÜL'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise yurt başvuru sonuçlarına 'https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama' linkinden ulaşılabilecek. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretini içeren ilk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterebiliyor. Yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurt kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00'e kadar, e-Devlet'te yer alan 'Yurt Kayıt İşlemleri' hizmetindeki taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor. Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Bu öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattı ile KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK sosyal medya hesapları üzerinden yardım isteyebilir.