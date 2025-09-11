Haberler

GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtları yerleştirme sonuçlarının açıklandığını açıkladı. Öğrencilerin, 13 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiği belirtildi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtları yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz. 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.

'KAYITLAR İÇİN SON GÜN 13 EYLÜL'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise yurt başvuru sonuçlarına 'https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama' linkinden ulaşılabilecek. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretini içeren ilk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterebiliyor. Yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurt kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00'e kadar, e-Devlet'te yer alan 'Yurt Kayıt İşlemleri' hizmetindeki taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor. Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Bu öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattı ile KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK sosyal medya hesapları üzerinden yardım isteyebilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi

2026'da asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.