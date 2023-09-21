Gineli Bisikletçi, Ezher Üniversitesine Ulaşmak İçin 5 Bin Kilometre Yol Katetti

Gine Cumhuriyeti'nden Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek isteyen Muhammed Şafii Bari, bisikletiyle yaklaşık 5 bin kilometre yol kat etti. Bari, zorlu bir yolculuk sonrasında Ezher Üniversitesi'ne başvuruda bulundu.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki köklü Ezher Üniversitesinde eğitim görmek isteyen Gineli Muhammed Şafii Bari, hayalini gerçekleştirmek uğruna bisikletiyle yaklaşık 5 bin kilometre yol katetti.

Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri'den 17 Mayıs'ta bisikletiyle Mısır'a doğru macera dolu bir yolculuğa çıkan 25 yaşındaki Bari, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Evli ve bir kız çocuğu babası Bari, Ezher'de okuma hayalinin Mısırlı alim Şeyh Muhammed Mutevelli eş-Şeravi'nin videolarını izlemesiyle başladığını söyledi.

"Şeyh Şeravi'nin Kur'an-ı Kerim okuyuşunu, Hadis-i Şeriflerin tefsirini anlatışını ve insanları Allah'ın dinine (İslam) davet edişini izlemeyi seviyordum. Bundan dolayı Mısır'a ilim talep etmek için gelmek istedim." diyen Bari, Gine'den başladığı yolculuğunda Mali, Burkina Faso, Togo, Benin ve Nijer'den geçerek Çad'a kadar yaklaşık 5 bin kilometre pedal çevirdiğini belirtti.

Bisiklet üstündeki yolculuğu esnasında türlü zorluklarla karşılaştığını kaydeden Gineli genç, "Orman ve dağlarda uyuyordum. Bisikletimin çalınma ihtimalinden korktuğum için de bisikletime yaslanarak uyurdum. Günde bazen bir, en fazla iki öğün yemek yiyordum. Yıkanmak için su bulamıyordum." dedi.

Togo'da 9 gün gözaltında tutuldu

Bari, Togo'ya ulaştığında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak sorguya çekildiğini söyledi.

"Bana birçok soru sordular. Hepsine cevap verdim ama ikna olmak istemediler." diyen Bari, 9 gün sonra serbest bırakıldığını ve oradan Benin'e geçtiğini dile getirdi.

Benin'de ise sadece yiyecek sıkıntısı çektiğini belirten Bari, yolda kuru ekmek ve suyun yanı sıra bulabilirse ormandaki ağaçlardan topladığı meyveleri yiyerek karnını doyurmaya çalıştığını aktardı.

Sudan'daki çatışmalardan dolayı rotasını değiştirmek zorunda kaldı

Gine'den Çad'a kadar binlerce kilometrelik yolu bisikletiyle yaklaşık 2 ayda geçen Bari, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar yüzünden rotasını değiştirmek zorunda kaldığını kaydetti.

Çad'da iki hafta kaldıktan sonra Sudan'a gitmeyi planladığını, aslında Sudan'daki çatışmalardan korkmadığını söyleyen Bari, "Ben Gine'den Çad'a kadar imkansızlıklar içinde geldim. Kendi kendime 'Allah bana Gine'den Çad'a kadar yardım etti. Çad'dan Mısır'a kadar da yardım edecektir inşallah' dedim." ifadelerini kullandı.

Bari, Sudan'a gitmeye karar verdiğinde Çad'da tanıştığı bir gazetecinin buna müsaade etmediğini ve bir hayırseverin kendisine Mısır'a uçak bileti aldığını ifade etti.

"Bisikletim olmasaydı yürüyerek gelirdim"

Hayalleri için eşi ve kızını ülkesinde bırakarak iki teker üstünde zorlu bir yolculuğa çıkan Gineli genç, yaklaşık 4 ayın sonunda amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bari, "Mısır'a selametle vardım. Gerekli evrakları hazırlayarak Ezher'e gidip başvurumu yaptım. Ezher beni kabul etti. Bisikletime binerek Mısır'a geldim ama bisikletim de olmasaydı buraya yürüyerek gelirdim." diye konuştu.