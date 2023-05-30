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Gençlere yaz kampları anlatıldı

Gençlere yaz kampları anlatıldı

Eğitim Haberleri

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz kampları ile ilgili okullarda tanıtım çalışmalarına başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen yaz kamplarının tanıtım çalışmalarına başlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan tanıtım çalışmaları çerçevesinde Necmi Hoşver Ortaokulu'nda öğrencilere gençlik kampları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz kampları ile ilgili okullarda tanıtım çalışmalarına başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen yaz kamplarının tanıtım çalışmalarına başlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan tanıtım çalışmaları çerçevesinde Necmi Hoşver Ortaokulu'nda öğrencilere gençlik kampları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca kamplarda uygulanan çalışmalar eğitimler ve etkinlikler ile ilgili de bilgiler veren gençlik merkezleri liderleri, teknoloji müptelalığının da kötülüklerini öğrencilere anlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Gençlik Düzce Spor Eğitim Haberler

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