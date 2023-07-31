Fatih Belediyesi Üretken Fatih Girişimcilik Programı'nı Tamamladı

Fatih Belediyesi tarafından girişimcilik ve dijital alanlarında kariyer sahibi olmak isteyenler için gerçekleştirilen 'Üretken Fatih Girişimcilik Programı' sona erdi. Program kapsamında katılımcılara iş kurma ve dijital ekonomi alanında eğitimler verildi. Programın son etkinliği olan 'Demo Day'de seçilen projelere sertifikalar verildi.

Fatih Belediyesi tarafından girişimcilik ve dijital alanlarında kariyer sahibi olmak isteyenler için gerçekleştirilen "Üretken Fatih Girişimcilik Programı" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 ay süren programda 850'nin üzerinde bireysel katılımcı yer aldı.

Program çerçevesinde katılımcıların kendi işini kurmaları ve talep etmeleri halinde dijital ekonomi alanında istihdamlarına yönelik çevrimiçi eğitimler verildi.

Programın son etkinliği "Demo Day" ise, Fatih Neslişah Sultan Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlendi.

Etkinlikte ilk 10 proje, jüri üyelerine sunuldu ve seçilen projelere sertifikalar verildi. Etkinlik kapsamında diğer katılımcılar da kendi iş fikirlerini tanıtım stantlarında ziyaretçilere sundu.

Genç girişimci adaylarına, temel girişimcilik eğitimleri, teknik eğitimler, haftalık çevrimiçi etkinliklerle destek sağlandı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan burada yaptığı konuşmada, girişimciliğin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyük ve güçlü bir ülke olma idealine sahip her gencimiz, öğrenmeyi sürekli hale getirerek kendini geliştirmeli, edindiği bilgileri yerinde ve etkin şekilde kullanabilmeli, daha da önemlisi bilgisini üretime, yani somut bir değere dönüştürebilmelidir. Bilgi üretime dönüştüğü takdirde, yeni imkanlar doğar, fırsat alanları oluşur."