Faruk Kaya, Terörsüz Türkiye sürecinin kalkınmaya fırsat sunabileceğini söyledi

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, Terörsüz Türkiye sürecinin toplumsal huzur ve dayanışmanın yanı sıra ekonomik kalkınma açısından da yeni fırsatlar oluşturabileceğini belirtti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya kaleme aldığı köşe yazısında Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin geleceği açısından oluşturabileceği etkileri değerlendirdi. Sürecin yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınmaması gerektiğini belirten Kaya, terörün sona ermesiyle ortaya çıkacak insan ve kaynakların eğitim, üretim, teknoloji ve kalkınmaya yönlendirilebileceğini ifade etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun genç nüfusu, tarım, hayvancılık, turizm, enerji ve sınır ticareti potansiyeline dikkat çeken Kaya, güvenliğin sağlanmasının bölgesel kalkınmayı destekleyebileceğini kaydetti. Toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesi için adalet, karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kaya, "İçeride huzur, dışarıda itibar; içeride kardeşlik, dışarıda güven; içeride üretim, dışarıda etki" ifadelerini kullandı.

Kaya, Türkiye'nin coğrafi konumu, savunma sanayisi ve diplomatik kapasitesinin bölgesel etkinliğini destekleyen unsurlar olduğunu belirterek, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın da bölgesel iş birliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı hale gelmesinin toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğunu belirten Kaya, Türkiye'nin enerjisini çatışma yerine birlikte üretmeye, kalkınmaya ve geleceğin inşasına yönlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı