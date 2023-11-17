Onikişubat Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023 kapsamında başlayan etkinlikler dizisi Çikolata ve Kahve Festivali ile devam ediyor. Festival, Kahramanmaraş'ın yerel ve ulusal çikolata ve kahve firmalarının yanı sıra uluslararası firmaların da katılımıyla düzenleniyor.

EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali başladı

KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023 kapsamında başlayan etkinlikler dizisi Çikolata ve Kahve Festivali ile devam ediyor. Kitap Fuarı'nın hemen ardından açılışı gerçekleştirilen bölgenin en büyük ve kapsamlı EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in gayretleriyle Türkiye'ye kazandırılan ve 23 ülkenin katılımıyla 14 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde açılışı gerçekleştirilen Uluslararası EXPO 2023, kentin güçlü yönlerini marka yapma hedefiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bu çerçevede düzenlenen Kitap Fuarı'nın tamamlanmasının hemen ardından yeni bir festivalin başlangıcı yapıldı.

15-19 Kasım tarihleri arasında Kahramanmaraş'ın yerel kahve ve çikolata firmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası firmaların yer aldığı EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali, kahve ve çikolata dünyasının en özel lezzetlerini ziyaretçilerine sunuyor.

Festivalin açılışı, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, sektör temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

"Fuarın içinde farklı bir fuar deneyimi yaşıyoruz"

Festivalinde açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, "EXPO 2023'ü, Ekim ayının 14'ünde Cumhurbaşkanımızın video konferans, Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Tarım Bakanımızın bizzat katılımıyla değerli ziyaretçilerimizin beğenisine sunmuştuk. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören alanımızda 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden çeşitli etkinlikler düzenledik. Fuarın içinde farklı bir fuar deneyimi yaşadığınız alanımız, bu yönüyle uzun yıllar şehrimize hizmet edecektir. Resmi rakamlara göre 475 bin kişinin katıldığı Kitap Fuarı'mızın ardından böylesi güzel bir festivali sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantlar gezilirken, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.