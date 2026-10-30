Erzincan Kemah'ta üreticilere tarımsal destek modeli ve hayvan hastalıkları anlatıldı

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde üreticilere Tarımsal Destekleme Modeli ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Küplü köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında üreticilere Tarımsal Destekleme Modeli hakkında bilgi veren ekipler, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hastalıklara karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Üreticilerin sorularının da yanıtlandığı buluşmada, tarımsal desteklerden doğru ve etkin şekilde yararlanılması ile hayvan sağlığının korunmasının önemine değinildi.

Çalışmayla üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı