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Erzincan'da arıcılık sektörünün geliştirilmesi ve üreticilerin bilgi düzeyinin artırılması amacıyla teknik eğitim programı gerçekleştirildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen eğitime, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Enstitü Müdür Yardımcısı Ahmet Kuvancı, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ve arı yetiştiricileri katıldı.

Eğitimde, Erzincan'da arıcıların karşılaştığı teknik sorunlar, arı hastalıkları ve zararlıları, koloni sağlığının korunması ile arıcılıkta doğru ve bilinçli uygulamaların önemi ele alındı.

Uzmanlar tarafından üreticilere arı sağlığının korunması, bal verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir arıcılık uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Eğitim programıyla arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçli üretim yapmalarına katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı