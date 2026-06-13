Elazığ'da genç kızların dart sporuna ilgisi artıyor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren dart salonu, son dönemde kadın sporcuların katılımıyla yoğunluk yaşıyor. Okul dışındaki vakitlerini salonda antrenman yaparak geçiren sporcular, Türkiye şampiyonaları ve milli takım seçmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Elazığ'da gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla açılan dart salonunda, kadın sporcu sayısında artış kaydedildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenörlerin gözetiminde yürütülen çalışmalarda sporculara teknik ve teorik eğitimler veriliyor. Dart branşının odaklanma ve matematiksel becerileri geliştirdiğini belirten sporcular, bu alanın aynı zamanda farklı okullardan gelen akranlarıyla iletişim kurmalarına olanak sağladığını ifade ediyor. Salonda düzenli olarak antrenman yapan Elazığlı sporcular, ulusal düzeydeki müsabakalarda derece elde etmek ve milli takım kadrosuna seçilerek uluslararası şampiyonalarda yer almak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Milli takım hedeflerine yönelik açıklamalarda bulunan İlayda Kumsal (15), "5. sınıftan beri dart sporuyla ilgileniyorum. Profesyonel olarak yaklaşık 2 yıldır oynuyorum. 2 yıldır Türkiye şampiyonalarına gidip geliyorum. Bireysel turnuvalara katılıyorum. Dart sporunda kız katılımcı sayısı da çok fazla gördüğünüz gibi. Dart sporu hem matematiği geliştiren hem de eğlenceli bir spor. Ben bu sporu yaptığım için gayet memnunum. Diğer arkadaşlarıma da gelmelerini öneriyorum. Hocalarımız gerçekten iyi. Benim hedefim şimdilik, Türkiye şampiyonalarına gittiğim için, ilk önce bir Türkiye derecesini elde edip kendimi sıralamaya atıp milli takıma girmek. Milli takıma girdikten sonra da Avrupa şampiyonaları" dedi.

Dart sporunun sosyal ve iletişimsel yönüne dikkat çeken Ceylan Karataş, " Ortaokuldan beri dart oynuyorum. Küçük yaşlarda öğretmenlerimin sayesinde dart oynamaya başladım. Daha sonra lisede profesyonel bir şekilde oynamaya başladım. Açılan dart kursları bize farklı arkadaşlarla tanışmayı, sadece kendi okulumuz değil, başka okullardaki arkadaşlarla tanışmaya vesile oldu. Dart bizim için sadece bir spor değil, bir iletişim aracı da oldu. Eskiden daha çok erkekti ama şu an daha fazla kız dartçılar gelmeye başladı. Okuldan sonra kalan vakitlerimizi hepimiz burada geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Gelecekteki şampiyonluk hedeflerini ve sağlanan destekleri ifade eden Berna Yavuz ise " Ben de bu spora ortaokulda öğretmenlerimin yönlendirmeleriyle başladım. Liseye gelince de kendimi daha iyi geliştirdim. İsmail Hocamın sayesinde de buraya bir kurs açıldı. Buraya gelerek kendimi daha çok geliştirdim. Dartı seviyorum, eğlenceli bir spor. Buraya gelince daha çok ortamım oluştu. Arkadaşlarım oldu. Geri kalan okullardan da geliyorlar. Oradan da hemcinslerime karşı daha anlaşıyoruz burada. Onlarla beraber dart oynuyor, eğleniyoruz. Hedefim Türkiye Şampiyonluğu. İnşallah daha çok çalışırsam, emek verirsem Türkiye Şampiyonluğuna gidebilirim" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı