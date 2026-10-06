EBYÜ'de 8 Ekim'de düzenlenecek panelde Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), "Terörsüz Türkiye Sürecinde Tarih-Siyaset-Ekonomi" konulu panel gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, panel 8 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

EBYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut'un moderatörlüğünü yapacağı panelde, terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu ile EBYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gül konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde, "Terörsüz Türkiye" süreci tarih, siyaset ve ekonomi boyutlarıyla ele alınacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı