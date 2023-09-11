Bodrum Belediyesi tarafından 100. Yıl Ateş Canbaz Kreş ve Gündüz Bakımevi açıldı

Bodrum Belediyesi tarafından Mumcular-Karaova Mahallesi'nde yer alan 100. Yıl Ateş Canbaz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve diğer katılımcılar da katıldı. Bakımevi, bölgedeki depreme dayanıksız olan bir okulun öğrencileri için geçici olarak tahsis edildi.

Bodrum Belediyesi tarafından Mumcular-Karaova Mahallesi'nde yer alan, yaklaşık bir yıl önce temelleri atılan 100. Yıl Ateş Canbaz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışı yapıldı.

Karaova Mahallesi'nde mevcut ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılan, 75 öğrenci kapasiteli günüz bakımevi açılış törenine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlknur Aydın, Karaova Muhtarı Muhammet Karademir, bağışçı Nazmi Canbaz ve ailesi, belediye meclis üyeleri, meclis üyesi-koordinatör Emel Çakaloğlu, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile personelleri, bölge muhtarları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlk olarak konuşan Karaova muhtarı Muhammet Karademir, eğitimin önemine değinerek çocukların eğitimine katkı sağlayacak hizmetin hayata geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayırsever Canbaz ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

GÜNDÜZ BAKIMEVİ 6 AYLIĞINA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLDİ

Kreş hakkında bilgiler aktaran Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait olan üzerinde bulunduğumuz alan 825 metrekare olup 385 metrekarelik kapalı alanı mevcuttur. Bunun dışındaki 425 metrekarelik alan da okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla etkinlik alanı olarak tasarlanmıştır. İçerisinde 5 adet derslik, 1 adet müdür ve müdür yardımcısı odası, 1 adet rehberlik servisi bulunmaktadır."

Bakımevinin, bölgede depreme dayanıksız olduğu için yıkılan ve yapımı halen devam eden Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri için Bodrum Meclisi'nin kararı ile 6 aylığına İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne tahsis edildiğini ileten Yılmaz, inşaat tamamlandığında bakımevinin tekrar 0-3 ile 0-6 yaş gurubu öğrencilere hizmet vereceğini belirtti.

Bodrum Belediyesi 100. Yıl Ateş Canbaz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin bağışçısı Nazmi Canbaz ise daha nice böyle eğitim yuvaları için destek olmak istediğini ifade ederek herkese teşekkür etti. Nazmi Canbaz'ın konuşmasının sonunda Başkan Aras kendisine teşekkür plaketi verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşık bir yıl önce temelini hep beraber attıkları gündüz bakımevinin açılışında emekleri olan başta Canbaz ailesine ve tüm çalışanlara teşekkür ederek konuşmasına başladı.

5 AYRI MAHALLEDE 5 GÜNDÜZ BAKIM EVİ DAHA AÇILACAK

Belediye gündüz bakımevlerinin mevcut piyasa koşullarında uygun fiyata hizmet verdiğini, ilkini iki yıl önce Konacık'ta, ikincisini Canbaz ailesinin katkısıyla Karaova'da açtıklarını belirten Başkan Aras, Bodrum'da özellikle okul öncesi eğitim tesisi ihtiyacının olduğunu ilerleyen günlerde Çırkan, Gümbet, Yalıkavak, Turgutreis, Gündoğan Mahallelerinde gerek belediye bütçesi gerek hayırseverlerin destekleriyle gündüz bakımevlerinin açılacağını söyledi.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN KADININ HAYATINDAKİ ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Günümüzde özellikle kadınların çocuklarına bakmak zorunda olmalarından dolayı ekonomik hayata katılmakta zorlandıklarını belirten Başkan Aras, kadınların sosyal ve ekonomik hayata geçişlerini hızlandıracak şeyin onların çocuklarını, bebeklerini bu gündüz bakımevlerinde eğiterek ve onlara zaman yaratarak gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Bodrum'da şu anda çoğu ailenin kreş paralarını ödemekte zorlandığını vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Aras, şöyle devam etti:

"Dışardaki özel kreş bakımevlerinin yarı fiyatına burada hizmet veriyoruz. Kontrollü, denetimli, yemeğiyle, bakımıyla, temizliğiyle, öğretmenlerimizin liyakatiyle iyi bir eğitim veriyoruz. Daha nice bu tür hizmetleri bölgemize kazandırmak zorundayız. Belediyenin tüm birimleri gece gündüz demeden çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum."

Tören bitiminde yerel sanatçı Halil Bilgiç,Bodrum türkülerini seslendirirken bakımevinin önünde belediye tarafından tüm katılımcılara lokma dağıtıldı.