Bingöl'deki Köy Okullarına Destek

BİNGÖL'deki köy okullarında eğitim gören öğrencilere, Semra ve Enver Yücel Vakfı'nın (SEY) katkılarıyla Bahçeşehir Koleji Öğrenci İşleri Direktörü Tülin Tarbak'ın yürütücülüğünü üstlendiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında destekte bulunuldu.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Semra ve Enver Yücel Vakfı'nın (SEY) katkıda bulunduğu, Bahçeşehir Koleji Öğrenci İşleri Direktörü Tülin Tarbak'ın yürütücülüğünü üstlendiği örnek bir dayanışma ve sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Proje kapsamında, Karlıova ilçesindeki Cilligöl, Merkez İlçelerdeki Kumgeçit ve Garip İlkokullarında eğitim gören 150 öğrenci ile bir araya gelindi ve kendilerine spor malzemeleri, bilişsel gelişime katkıda bulunan kutu oyunları ve eğitim materyalleri hediye edildi. Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, değerli katkılarından dolayı SEY Vakfı ve Tarbak'a teşekkürlerini sundu.