Haberler

Bingöl'deki Köy Okullarına Destek

Bingöl'deki Köy Okullarına Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Semra ve Enver Yücel Vakfı'nın katkılarıyla, Bingöl'ün köy okullarındaki öğrencilere spor malzemeleri ve eğitim materyalleri dağıtıldı. Proje, Bahçeşehir Koleji Öğrenci İşleri Direktörü Tülin Tarbak tarafından yürütüldü.

BİNGÖL'deki köy okullarında eğitim gören öğrencilere, Semra ve Enver Yücel Vakfı'nın (SEY) katkılarıyla Bahçeşehir Koleji Öğrenci İşleri Direktörü Tülin Tarbak'ın yürütücülüğünü üstlendiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında destekte bulunuldu.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Semra ve Enver Yücel Vakfı'nın (SEY) katkıda bulunduğu, Bahçeşehir Koleji Öğrenci İşleri Direktörü Tülin Tarbak'ın yürütücülüğünü üstlendiği örnek bir dayanışma ve sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Proje kapsamında, Karlıova ilçesindeki Cilligöl, Merkez İlçelerdeki Kumgeçit ve Garip İlkokullarında eğitim gören 150 öğrenci ile bir araya gelindi ve kendilerine spor malzemeleri, bilişsel gelişime katkıda bulunan kutu oyunları ve eğitim materyalleri hediye edildi. Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, değerli katkılarından dolayı SEY Vakfı ve Tarbak'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes yeni İçişleri Bakanı'nın bu görüntülerini paylaşıyor
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı

Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik

5 yaşındaki oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı