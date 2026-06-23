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Bilecik'te İmam Hatip Spor Oyunları'nda madalya sevinci yaşandı

Bilecik'te İmam Hatip Spor Oyunları'nda madalya sevinci yaşandı
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Bilecik'te düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'nda öğrenciler masa tenisi ve dart branşlarında dereceye girerek çok sayıda madalya kazandı.

Bilecik'te İmam Hatip Spor Oyunları'nda madalya sevinci yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Öncü Spor Kulübü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'nda Bilecikli öğrenciler, masa tenisi ve dart branşlarında elde ettikleri derecelerle kenti başarıyla temsil etti. Yarışmalarda öğrenciler farklı kategorilerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde ederek çok sayıda madalya kazandı. Masa tenisi ortaokul erkekler kategorisinde Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Yusuf Taha Ateş birinci, Hasan Günal ikinci, Yusuf Sarkan üçüncü oldu. Lise erkekler kategorisinde ise Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Erduran birinci olurken, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Alperen Demir ikinci, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ensar Bayrakcı üçüncü sırada yer aldı. Dart ortaokul erkekler kategorisinde Yusuf Sarkan birinci, Yusuf Çakıltaş ikinci, Fırat Rüzgar Türsoy üçüncü olurken, ortaokul kızlar kategorisinde Derinsu Şahin birinci, Zehra Beren Alp ikinci, Fatmasu Yalçın üçüncü oldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek, "İmam Hatip Spor Oyunları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarında emeği bulunan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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