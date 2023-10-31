Beykoz Üniversitesi Plaj Voleybol Takımı, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Ünilig Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası için bir araya geldi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü'nde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nda Beykoz Üniversitesi Plaj Voleybol Takımı, çıktığı tüm maçları kazanarak namağlup Türkiye Şampiyonu oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAYA HAK KAZANDI

Beykoz Üniversitesi Plaj Voleybol Takımı, haziran ayında İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da namağlup Türkiye Şampiyonu olarak 2023 yılında üst üste iki şampiyonluk kupası kazandı. Bu galibiyetler sonucunda Beykoz Üniversitesi, 2024 ve 2025 yılında Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu (EUSA) tarafından düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

"BAYRAĞIMIZI AVRUPA'DA DALGALANDIRMAK İSTİYORUZ"

Beykoz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü Enes Özmen, Türkiye Şampiyonluğu üzerine şöyle konuştu; "Sporcularımızın sene boyunca sıkı antrenmanları oldu. Sahada da bu çalışma ve emeğin karşılığını şampiyonluk kupasını getirerek aldılar. Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılında aldığımız bu kupa ise müzemizin en anlamlı kupalarından biri. Kazanılan şampiyonluğun ardından takımımızla beraber yeni hedeflerimizi belirlemeye, planlarımızı yapmaya başladık. Hedefimiz; Avrupa'da hem üniversitemizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmak. Şampiyonayı namağlup tamamlayan tüm sporcu ve teknik ekibimiz ile gurur duyuyoruz. Biz başarının peşinden koşmaya devam edeceğiz."