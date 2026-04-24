Bartın Üniversitesi, 2025 Patent Raporu'nda Finans Alanında Türkiye Üçüncüsü

Bartın Üniversitesi (BARÜ) 2025 yılı patent performansının değerlendirildiği sıralamada en iyiler arasına girerek "Finans" alanında Türkiye'de ilk 3'te yer almayı başardı.

Türkiye'nin yenilikçilik ve Ar-Ge performansını geliştirmek hedefiyle Patent Effect tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Patent Raporu 2025" listesi yayımlandı. Bartın Üniversitesi (BARÜ) açıklanan listede "Patent Şampiyonu Üniversiteler" kategorisinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde değerlendirmelerin yapıldığı raporda BARÜ, "Finans" alanındaki patent başvurularıyla Türkiye'nin en iyileri arasına girdi.

Raporda, farklı alanlarda en çok patent başvurusu yapan ilk 10 üniversite açıklandı. BARÜ, 2025 yılında finans alanında gerçekleştirdiği patent başvuru sayısıyla devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 3'üncü sırada yer aldı. BARÜ üçüncülüğü İstanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile paylaştı.

Bilimsel çalışmaların katma değere dönüşmesinin önemini vurgulayan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak bilgiyi değere dönüştürme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Patent başvurularında elde ettiğimiz başarıyı da daha ileri taşımak adına nitelikli projeler üretmeye ve bu projeleri patent süreçleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda araştırma-geliştirme ekosistemimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

