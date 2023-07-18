Balıkesir Üniversitesi'nden israfı önleyen uygulama

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eğitim Uygulama Tesislerinde başlatılan 'Sen İstediğin Kadar Ye İsrafı Önle' uygulaması ilgi görüyor. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden öğrencilerin görev aldığı uygulama, israfın önüne geçerken konuklar tarafından da beğeniliyor.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eğitim Uygulama Tesislerinde "Sen İstediğin Kadar Ye İsrafı Önle" sloganı ile pandemi döneminde başlatılan uygulama ilgi gördü. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden öğrencilerin görev aldığı uygulama israfın önüne geçerken, uygulamayı konuklar da beğendi.

Burhaniye'de 144 odalı ve 320 yataklı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uygulama Oteli'nde yaklaşık 3 yıl önce başlatılan uygulama ile israfın önüne geçilirken, uygulama konuklar arasında da ilgi gördü. Yılda yaklaşık 30 bin konuk ağırlayan tesislerde yiyeceklerin başında görev alan öğrenciler, konuklara istedikleri yiyecekleri servis ediyor.

Uygulamanın sosyal medyada da ilgi gördüğünü anlatan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, sistem sayesinde israfın önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Uygulamanın yararlı olduğunu anlatan Dekan İlban, "Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eğitim ve Uygulama tesisinde özellikle Türkiye'de son yıllarda öne çıkan her şey dahil ile birlikte ortaya çıkan israfı önleyebilmek adına pandemi döneminden itibaren bir sistem geliştirdik. Bu sistemde, misafirlerimizin istediği ve yiyebileceği miktarda ürünleri kendilerine vererek, israfın önüne geçmeyi amaçladık. Eğitim ve Uygulama Tesisi olduğumuz için bunu öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün dünyada özellikle gıda üretimi ile ilgili yaşanan sorunlara bir nebze dikkat çekmekti temel amacımız. Misafirlerimiz geliyorlar. Gelen misafirlerimiz hangi ürünleri istiyorlarsa öğrencilerimiz misafirlerimize o ürünleri teker teker gösteriyor. Hem hijyenik koşullar sağlanıyor, hem de israf önlenmiş oluyor. Dolayısıyla bu uygulama ile Türkiye'de, özellikle Eğitim ve Uygulama Tesisimiz son dönemlerde sosyal medyada önemli düzeyde methiyeler aldı. Biz de bu noktada bunu sürdürebilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mutfakta görev alan Hasan Kaan Boğoçlu, "Uygulama Oteli içerisinde hizmet ederken, israfı önleme konusunda dekanımızın söylediği gibi elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Burada bir yaz boyunca çalışmak ve stajımızı da yapmaktan mutluyuz. Çalışma şartlarımız gayet güzel rahat" dedi.

Misafirlerden Seçkin Temur ise, "Burada bildiğimiz standart açık büfe uygulamasının yerine farklı bir sistem var. Bu sistem sayesinde israfın önüne geçilmiş oluyor. Daha kontrollü bir şekilde tüketim sağlanıyor. Ayrıca, bu bizim Türk kültürümüze de çok uygun. Ortadan herkesin aldığı bir sistem yerine, veren ile alan arasında bir etkileşim mevcut. Hizmet kültürüne de uygun" diye konuştu.

Süleyman Atakan da, "Otelde karşılaştığımız bu açık büfe uygulamasını gayet başarılı buldum. Çünkü oda sayısı ve kişi sayısına göre yemek yapılıyor. Kahvaltı hazırlanıyor ve böylelikle artık yemek ya da dökülecek yemek en aza indiriliyor. Bu da israfın önüne geçilmesini sağlıyor. Biz bu uygulamayı başarılı bulduk. Umarım, başka oteller de bu uygulamaya geçiş yaparlar" dedi. - BALIKESİR