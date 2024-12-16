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Bakan Tekin'in öğretmen alım mülakatına ilişkin sözleri gündem oldu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alım mülakatına ilişkin "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık." dedi. Tekin'in bu sözleri öğretmen adayları arasında ve eğitim camiasında geniş yankı buldu.

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

"SİZİN GİBİ BÜTÇE PARALARIYLA KONSER YAPMADIK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı sivil toplum örgütleriyle yapılan protokollere ilişkin eleştirilere cevap verdi. Bakanlığının 2024 yılı bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara 5 milyar 895 milyon lira civarında bir ödeme yapıldığını ifade eden Tekin, şu açıklamalarda bulundu: UNESCO gibi dahil olduğumuz uluslararası kuruluşlara bakanlığımız bütçesinden yaptığımız ödemeler var. Türkiye Maarif Vakfının yurt dışında bayrağımızı dalgalandırdığı okullarımız için yaptığı inşaat ve personel giderleri var. Bunun dışında sivil toplum örgütlerine ve meslek kuruluşlarına Bakanlığımız bütçesinden para aktarıldığını iddia edenler varsa bu çarpıtmadır. Biz belediyeleriniz gibi merkezi bütçeden ayrılan paralarla konser yapmıyoruz. Biz tamamen eğitim öğretim için harcıyoruz. Bir tek kuruş başka bir yere para aktarmadık. TOBB, ticaret odaları, sanayi odaları veya başka meslek kuruluşlarıyla yaptığımız protokollerin hiçbirinde bütçe ayıracak bir protokole imza atmadık, atmayız.

"CUMHURİYET TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE..."

Kapatıldığı ifade edilen köy okullarına ilişkin Tekin, bir öğrencisi dahi olsa talep gelmesi halinde bu okulları açmaya hazır olduklarını ifade etti. Öğretmen alımındaki mülakatlara yönelik ise Bakan Tekin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bakan Tekin'in öğretmen alım mülakatına ilişkin sözleri gündem oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

çok doğru söylüyor özel jumbo jet uçak filolarıyla yandaşları içine doldurup nerdeyse havaalanı olsa eminönü ve beyazıta bile gitmeye kalkacaklar.yazlık kışlık ilkbaharlık sonbaharlık saraylar ülkenin ekonomisini batıran kama yandaş işbirliğiyle yapılmış köprü otoyol hava alanı tünel hastahanelerle tam bir soygun düzeni kurulup ekonomi mahvedilmiş konser muhabbeti yapıyorsunuz

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