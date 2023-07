Bakan Bak, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle buluştu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 'Tercih Destek 2023' programına katıldı. Bakan Bak, üniversite tercihi yapacak olan aday öğrencilerle eğitim ve hayata dair deneyimlerini paylaştı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen 'Tercih Destek 2023' programında konuşan Bakan Bak, üniversite tercihi yaptıktan sonra öğrencilerle yurt başvuruları sürecinde buluşacaklarını belirtti. Bakan Bak, gençlere her zaman sporun içerisinde olmaları tavsiyesinde bulundu. En büyük kaynaklarının gençler olduğunu vurgulayan Bak, "Bizim inanılmaz bir özgüvenimiz var. Tercihleri yaparken üniversitelerin size sunduklarına bakacaksınız. Her zaman hayallerinizin peşinde koşun. Hiçbir zaman enerjinizi eksiltmeyin. İyilik her zaman kazanır, iyiler mutlaka kazanır" dedi.Bak, bakanlık olarak antrenör alımlarına devam ettiklerini belirterek, spora yapılan yatırımları artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Bak, programın devamında öğrencilerle sorularını yanıtladı ve katılanlara kitap hediye etti.