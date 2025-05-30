Bahçeşehir Üniversitesi, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde 10. Sırada

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), TÜBİTAK tarafından açıklanan '2024 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' sıralamasında Türkiye'deki devlet ve vakıf olmak üzere 197 üniversite arasında 10'uncu sırada yer aldı. BAU, endeksin 'ekonomik ve toplumsal katkı' kategorisinde genel sıralamada dördüncü, vakıf üniversiteleri arasında ise birinci oldu.

TÜBİTAK'ın 2012 yılından beri gerçekleştirdiği 'TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' 2024 listesi açıklandı. Öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 197 üniversitenin dikkate alındığı sıralamada üniversiteler 'Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği', 'Fikri Mülkiyet Havuzu', 'İşbirliği ve Etkileşim', 'Ekonomik ve Toplumsal Katkı' olmak üzere dört kategoride ve 23 göstergeye göre değerlendirilerek puanlama yapıldı. TÜBİTAK, en girişimci ve yenilikçi ilk 50 üniversiteyi açıkladı.

BAU, 2022 yılında 24'üncü sırada yer aldığı listede, 2023'te 11'inci sıraya, 2024 yılında 10'uncu sıraya yükseldi. Ekonomik ve Toplumsal katkı kategorisinde devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı genel sıralamada 4. sırada yer alan BAU, Vakıf Üniversiteleri arasında ise birinci oldu.

'GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK BAU İÇİN STRATEJİK ÖNCELİK'

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, endeksin sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Girişimcilik ve yenilikçilik, Bahçeşehir Üniversitesi olarak bizler için yalnızca bir hedef değil, tüm akademik ve yönetsel kararlarımızın temelini oluşturan stratejik bir önceliktir. Biz, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve akademisyenlerimizin yalnızca bilgi üretmesini değil; aynı zamanda bu bilgiyi katma değere, toplumsal faydaya ve sürdürülebilir çözümlere dönüştürmesini amaçlıyoruz. Üniversite bünyesinde geliştirdiğimiz destek sistemleriyle fikirlerin yeşermesine, projeye dönüşmesine ve ticarileşerek gerçek dünyada karşılık bulmasına rehberlik ediyoruz. Bugün aldığımız bu sonuç, üniversite olarak kararlılıkla yürüttüğümüz girişimcilik ve inovasyon politikalarının doğal bir sonucudur. Bu başarıyı yalnızca bir sıralama başarısı olarak değil; öğrencilerimizin, girişimcilerimizin ve araştırmacılarımızın yarattığı gerçek etkiyle anlamlı kılıyoruz."