Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nde Türk Dünyası İktisat Fakültesi'nin 30. yılı kutlandı

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) Türk Dünyası İktisat Fakültesi'nin (TÜDİFAK) 30. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, akademisyenler, öğretim görevlileri ve farklı dönemlerin mezunları katıldı.