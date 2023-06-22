Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nde Türk Dünyası İktisat Fakültesi'nin 30. yılı kutlandı
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Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) Türk Dünyası İktisat Fakültesi'nin (TÜDİFAK) 30. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, akademisyenler, öğretim görevlileri ve farklı dönemlerin mezunları katıldı.
Bakü'de, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) Türk Dünyası İktisat Fakültesinin (TÜDİFAK) 30. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, akademisyenler, öğretim görevlileri ve farklı dönemlerin mezunları katıldı.
İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan UNEC Rektörü Muradov, TÜDİFAK'ın 30. yılını kutladı.
Muradov, TÜDİFAK'ın Azerbaycan eğitim hayatına büyük katkıları olan, marka haline gelen başarılı bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.
TÜDİFAK'ın Prof. Dr. Turan Yazgan'ın emaneti olduğunu hatırlatan Muradov, Yazgan'ı rahmet ve minnetle andığını kaydetti.
TÜDİFAK Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce ise yönettiği fakültenin dünyada "Türk dünyası" ismini kullanan yegane yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti.
Yüce, "TÜDİFAK, kaliteli eğitimle birlikte vatan sevdalısı gençler yetiştirmeye devam etmektedir. TÜDİFAK, bütün mesaisini Türk dünyası bilincine sahip, Azerbaycan'ın ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını yetiştirmeye sarf etmiştir." dedi.
Etkinlik, eğitim yılında dereceye giren mezunların ödüllendirilmesi ve müzik dinletisiyle devam etti.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından "Azerbaycan Halk Teserrüfatı İdareciliği Enstitüsü" bünyesinde 1992 yılında Bakü'de kurulan TÜDİFAK, 2001'de UNEC bünyesine katıldı.
Eğitimin Türkçe yapıldığı TÜDİFAK'ın dekanı Türkiye'deki öğretim üyeleri arasından seçiliyor.