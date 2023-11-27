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Aydın Germencik'te Gençlere Ücretsiz Kurslar

Aydın'ın Germencik ilçesinde faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te gençlere ücretsiz resim, halk oyunları, keman, satranç, Almanca ve İngilizce kursları düzenleniyor. Ayrıca öğrencilere ders çalışma imkanı da sunuluyor.