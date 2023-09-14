Avrupa Parlamentosu'ndan AB ülkelerine çağrı: Türk Erasmus öğrencilerinin vize işlemlerini hızlandırın

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan 2022 yılı raporu kabul edildi. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilen raporda, Türk Erasmus öğrencilerine yönelik de dikkat çeken bir detay yer aldı. AP, üye ülkelere Türk Erasmus öğrencilerine yönelik vize işlemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosunda (AP) Türkiye hakkında hazırlanan 2022 yılı raporu kabul edildi. AP'nin Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı 2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulunda yapılan oylamada 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. 152 milletvekili çekimser oy kullandı. Türkiye'ye AB üyelik süreci resti çekilen raporda Türk Erasmus öğrencileriyle ilgili ise dikkat çeken bir detay yer aldı. AB üyesi ülkelere Türk Erasmus öğrencilerine yönelik vize işlemlerinin hızlandırılması çağrısı yapıldı.

AB'YE KATILIM SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILAMAYACAK

AP'nin raporunda Türkiye'nin siyasi, ekonomik, enerji ve dış politika açısından stratejik öneme sahip bir ülke, kilit bir ortak olduğu vurgulanarak, AB-Türkiye ilişkilerinin uzun vadeli bir vizyona dayanması ve işbirliği üzerine inşa edilmesi çağrısında bulunuldu.

Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilen raporda, ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan "paralel ve gerçekçi" bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiye edildi.

TÜRKİYE'YE AİHM KARARLARINA UYMA ÇAĞRISI

Raporda ayrıca, Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğini en kısa sürede onaylaması istendi. Türkiye'deki demokrasi, yargı ve medyanın bağımsızlığı ile farklı etnik ve dini gruplarla kadın ve LGBTİ haklarına yönelik iddiaların yer aldığı raporda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının tümüne uyma çağrısı yapıldı. Raporda Türkiye, çevre ve iklim eylemiyle ilgili AB direktifleri ve kanunlara uyum konusunda ilerleme kaydetmeye davet edildi.

TÜRK ERASMUS ÖĞRENCİLERİNE VİZE İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRIN ÇAĞRISI

Raporda ayrıca üye ülkelere Türk Erasmus öğrencilerine yönelik vize işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik tedbirleri uygulama davetinde bulunuldu. AP'nin raporları, tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor.